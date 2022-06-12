صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى ثلاثة ملايين ونصف طن منذ بداية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 06:11 مساءً - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طن هذا العام.

جاء ذلك وفقا لتقريرا تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022

وأضاف “القصير” أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن أهم صادرات مصر زراعية، هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 486 ألف 344 طن، بالإضافة إلي تصدير 746 ألف 950 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 152 ألف و56 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

أضاف أن الفاصوليا احتلت على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 70 ألف و472 طن، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 38 ألف و 635 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و878 طن.

ونوه أن صادرات مصر من العنب احلت على المركز السابع بإجمالي 27 الف و380 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 425 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 296 طن، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 5341 طن.