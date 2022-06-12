أكوا باور السعودية تعلن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 05:05 مساءً - هاجر عطية _ أعلنت شركة أكوا باور بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الطويلة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية 454.6 ألف متر مكعب من المياه المحلاه يوميًا والواقعة بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوقعت أكوا بارك، أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الثاني من العام 2022م.

وتمتلك الشركة حصة قدرها 40% في شركة الطويلة لتحلية المياه.