إبراهيم عشماوي: تنمية التجارة يحسم 6 فرص استثمارية خلال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 01:12 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، عن قرب إتمام مرحلتي التأهيل والمزايدة لـ 6 فرص استثمارية، متوقعًا أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات التي اقتنصت الفرص الاستثمارية بالربع الثالث من العام الجاري، ومن ثم الإعلان عن المخطط العام والأنشطة التي سيتم توطينها في هذه الفرص الاستثمارية.

وأضاف عمشاوي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن هناك 3 فرص استثمارية طرحتها وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، لم يتقدم إليها مطورون ويتم البحث خلال الفترة الحالية عن وسائل أخرى للترويج لتلك الفرص.

وأكد أن المستثمرين تقدموا لاقتناص 6 فرص استثمارية من أصل 9 فرص تم طرحها وهي نسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث تم التأكيد على رغبة الشركات المتقدمة في اقتناص الفرص والتأكد من الملاءة المالية والخبرة الفنية للشركات المتقدمة.

وعن كيفية التعامل مع المنطقة الاستثمارية بدمنهور بعد فسخ التعاقد مع شركة mws، أوضح إبراهيم عشماوي أنه سيتم إعادة طرحها مرة أخرى على المستثمرين، واتخاذ نفس إجراءات الطرح من جديد، فمن الممكن أن يتقدم لهذه الفرصة شركات أخرى أو مستثمرون آخرون بالمنطقة ذاتها.