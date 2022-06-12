نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيادة العجز التجاري التونسي إلى 3.25 مليار دولار في الأشهر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 12:11 مساءً - – أظهرت أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم السبت أن عجز الميزان التجاري التونسي اتسع بنسبة 67% إلى 9.92 مليار دينار (3.25 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل عجز قدره 5.94 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2021.

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