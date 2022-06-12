انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد – الفراخ لسه نايمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد استقرت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 39.39 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 52.07 جنيهًا، بزيادة 63 قرشًا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.85 جنيه، بزيادة 2.15 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الأحد فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 35.85 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 56.62 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 62.57 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.