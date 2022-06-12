انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية اليوم الأحد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أسعار العملات العربية استقرت اليوم الأحد، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار العملات العربية القادمة من البنك المصري أوضحت أن هناك استقرار في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 5.07 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع و5.09 جنيه للبيع، أما باقي الأسعار فهي كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم :

4.97 جنيه للشراء

4.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم :

58.60 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش.

61.10 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش

سعر الريال العماني اليوم :

47.08 جنيه للشراء.

48.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

25.86 جنيه للشراء

26.33 جنيه للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم

48.19 جنيه للشراء

49.62 جنيه للبيع

سعر الريال القطري اليوم:

4.78 جنيه للشراء

5.11 جنيه للبيع