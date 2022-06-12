انت الان تتابع خبر اندماج بنك عودة والمعاملات المالية.. أبو ظبي تكشف لأول مرة مصير العملاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام بنك أبو ظبي الأول مرة بتقديم إجابة على العديد من الأسئلة بخصوص كل ما يتعلق بعملية الاندماج القانوني مع بنك عودة مصر، وأيضاً موقف عملاء بنك عودة الحاليين وجميع معاملاتهم المالية، وهذا على حسب ما نشره عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك.

الانتهاء من عملية الاندماج القانوني بين أبو ظبي وعودة ومصر

وكشف بنك أبو ظبي الأول مصر أكبر البنوك الإماراتية العاملة في مصر، والإنتهاء من عملية الإندماج القانوني بين بنك أبو ظبي الأول ومصر وبنك عودة مصر، وكشف البنك أنه سوف يتم التعامل حالياً مع البنكين باعتبارهما كيان قانوني واحد، ويأتي تحت الأسم الجديد بنك أبو ظبي الأول، وبذلك الإعلان سوف يعطي لبنك FAB بتعميم اسمه والعلامة التجارية الخاصة به على جميع فروع بنك عودة مصر.

بنكا أبو ظبي الأول وعودة مصر

وكان أيضاً بنكا أبو ظبي الأول وعودة مصر أعلنوا العام الماضي إتمام توقيع الإتفاقية النهائية التي تخص عملية استحواذ بنك أبو ظبي يالأول على 100% من رأسمال بنك عودة مصر، ويكون بحسب المشترك من البنكين، وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ دولي لبنك أبو ظبي الأول، وهي التي تساعد في تسريع الوتيرة الخاصة بنمو الأعمال التي تخص المجموعة في الأسواق التي تتمتع بالإمكانات وتجيهزه طبقاً لما تحدث عنه وقاله في وقت سابق له.

هدف تغيير اسم بنك عودة إلى بنك أبو ظبي الأول مصر

وتم اختيار اسم بنك أبو ظبي الأول مصر ليكون رسالة واضحة، وهي تشمل على أهمية السوق المصري لمجموعة أبو ظبي والتأكيد على كون مصر مليئة بالعديد من فرص النمو والإزدهار، وهذا باعتبار مصر ي ثاني سوق خاص بمجموعة بنك أبو ظبي الأول الإمارات.