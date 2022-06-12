انت الان تتابع خبر عمولات السحب والاستعلام من الـ ATM.. اعرفوها قبل أيام من رجوعها تاني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ينتظر جميع من يتعاملون مع البنوك التي تعمل في مصر، وهي مصير المبادرة التي تم إطلاقها من البنك المركزي المصري، وهي التي تقوم بالإعفاء من دفع رسوم السحب أو الأستعلام عن الرصيد من ماكينات الـ ATM، وهي التي تعمل على مد العمل بها لمدة 6 أشهر أكثر من مرة، وهذا للتصدي إلى فيروس كورونا.

مميزات مبادرة البنك المركزي للإعفاء من رسوم السحب والاستعلام

وسوف ينتهي العمل في مبادرة إعفاء عملاء البنوك من دفع الرسوم الخاصة بالسحب والاستعلام عن الرصيد من خلال الـ ATM في نهاية يونيو الجاري، وأيضاً لم يقوم المركزي بالتدخل بالقرار الخاص بالتجديد من جديد أو مد العمل فيها إلى ما با نهاية كما يريد العديد من المواطنين، وهذا نظراً لما جاء في المبادرة من المميزات وهدفها تخفيف المصروفات والأعباء الماليةي على كل من يتعاملون مع البنوك.

عمولات السحب والاستعلام من الـ ATM

رسوم السحب تصل قيمتها من ماكينات الصراف الآلي التابعة إلى البنك الأهلي المصري لـ 5 جنيهات 5 جنيها للمعاملة الواحدة، والرسوم الخاصة بالإستعلام لم تتخطي الـ 1,5 جنيه للمعاملة الواحدة.

ويدفع عميل بنك مصر 6 جنيهات في كل مرة يستعمل في كل مرة يقوم فيها بسحب جزء من أمواله من خلال ماكينات الصراف، وتصل رسوم الاستعلام عن رصيده لـ 2 جنيه للمرة الواحدة.

وأما عن البنك التجاري الدولي فهو كان يفرض على كل عملائه رسوم السحب التي تصل لـ 5 جنيهات للمرة، و2 جنيه لرسوم الاستعلام عن الرصيد.

وبنك كريدي أجريكول رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي وصلت لـ 6 جنيهات، مقابل 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.