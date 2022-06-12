باكستان تسعى لسداد آجل لمدفوعات الغاز الطبيعي المسال القطري

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 11:05 صباحاً - – قال وزير مالية باكستان مفتاح إسماعيل يوم السبت إن بلاده ستسعى لخطة سداد آجلة للغاز الطبيعي المسال الذي يتم شراؤه بموجب اتفاقات طويلة الأجل مع قطر، إذ تواجه إسلام أباد أزمة في ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال إسماعيل لرويترز في مقابلة “تحدثنا عن خطة سداد آجل… أو على الأقل طلبت ذلك… ووزير النفط (الباكستاني) يجري مفاوضات”.