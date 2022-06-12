مال وأعمال

السياحة السعودية تعلن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السياحة السعودية تعلن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 10:08 صباحاً - العربية دوت نت – أعلنت وزارة السياحة السعودية والهيئة السعودية للسياحة عن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال (Non-fungible token).

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وقدّم وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب، تلك الملفات التي تمثّل مبادرة هي الأولى من نوعها كهدايا تذكارية لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) التي عقدت مؤخرا في جدة.

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ويمكن استخدام تلك الملفات الرقمية للاحتفاظ بمنتجاتهم الخاصة التي تشمل الفنون والموسيقى والتسجيلات الصوتية وقائمة لا حصر لها من المقتنيات، بحيث تسهم في زيادة معدلات الحماية.

كما تتيح إمكانية تخزين تلك الملفات على نظام بلوكشين الذي يستخدم للاحتفاظ بسجل المعاملات التي تتم بعملة بيتكوين، بما يتيح لتلك الملفات وجودا مزدوجا متميزا في الواقعين الحقيقي والافتراضي، وسط بيئة رقمية متطورة تدمج الواقع والخيال وتوظّف عناصر الوسائط الرقمية للتفاعلات الاجتماعية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وعلى هامش الفعالية، استمتع الضيوف بعرض فني للواقع الافتراضي، رسم فيه أحد الرسامين مجموعة مذهلة من المناظر الطبيعية ثلاثية الأبعاد، حيث استوحى أعماله من معالم سعودية افتراضية.

وفي النهاية حولت تلك اللوحات الفنية إلى صيغة رقمية، وتقديمها كهدايا للضيوف بعد إنشاء الملفات الجديدة التي تتضمن عنوانا على نظام بلوكشين blockchain للوصول إلى ملفاتهم الفنية الحصرية.

وأشار وزير السياحة أحمد الخطيب إلى أن هذه الهدايا التذكارية تجسد رؤية القيادة لمستقبل المملكة وحرصها على التحول الرقمي، مؤكدا أن البنية التحتية للسياحة لدينا تم تصميمها لتتمكن من احتواء الاتجاهات الجديدة، كما نولي التحول الرقمي أولويتنا القصوى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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