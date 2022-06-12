مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 09:11 صباحاً - قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة طنطا للكتان والزيوت رافقه خلالها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

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تفقد الوزير مصانع الشركة ومراحل تصنيع المنتجات التي تتنوع بين الكتان والاخشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة البويات، موجها التحية للعاملين بالشركة.

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كما تم استعراض نشأة وتاريخ المصنع الذي يعد أول مصنع للكتان في مصر منذ عام 1954، و عملية زراعة الكتان والمساحات المزروعة بالتعاقد مع المزارعين، بالإضافة إلى مراحل تصنيع مختلف المنتجات.

وأشار الوزير إلى ريادة مصر في صناعة النسيج منذ آلاف السنين باستخدام الكتان، والجهود المبذولة للنهوض بهذه الصناعة في الشركات التابعة ، مع اختيار علامة تجارية للمنتجات “نيت nit” مستوحاة َمن اسم آلهة النسيج في الحضارة المصرية القديمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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