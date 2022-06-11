جهاز أبوظبي للاستثمار يستحوذ على حصة 20% من آي آي إف إل هوم…

دبي - احمد فتحي في السبت 11 يونيو 2022 11:05 مساءً - العربية نت _ استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا” من خلال إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، على حصة تبلغ 20% من شركة “آي آي إف إل هوم فاينينس” الهندية المتخصصة في تمويل الإسكان الشعبي، مقابل 220 مليار روبية (282 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم “آي آي إف إل هوم فاينينس”: “ستكون هذه الصفقة واحدة من أكبر استثمارات الأسهم في قطاع تمويل الإسكان الهندي من جانب مستثمر مالي”.

وأضاف: “الصفقة خاضعة لاستصدار الموافقات من جانب السلطات التنظيمية”، وفق بلومبرج.

وينشط جهاز أبوظبي للاستثمار في تنفيذ صفقات استحواذ في السوق الهندية، كان آخرها شراء حصة في “إتش.دي.إف.سي كابيتال” مقابل 24.09 مليون دولار.