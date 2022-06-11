16.3 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة منذ بداية 2022

انت الان تتابع خبر 16.3 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة منذ بداية 2022والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة سواء لاسباب فنية او مالية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالى 16%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة 444 مليون دينار مقابل 529 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة لذات الفترة من العام 2021.

وانخفض عدد الشيكات المعادة بنحو 14%، ليصل إلى 94 ألف شيك في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2022 مقابل 109 آلاف شيك لذات الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في اول خمسة اشهر من العام الحالي نحو 16.3 مليار دينار، مقابل 14.5 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 12%.

وارتفع عدد الشيكات المتداولة في الاشهر الخمسة الاولى إلى 2.18 مليون شيك مقابل 2.733 مليون شيك خلال ذات الفترة من العام الماضي بارتفاع 3% تقريبا.