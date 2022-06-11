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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع ضريبة قروض المستهلك بمقدار الضعف إلى 10 % من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 11 يونيو 2022 06:11 مساءً - بلومبرج _ رفعت تركيا الضرائب على قروض المستهلك وسط تصاعد التضخم، وشددت السلطات الإجراءات لتعزيز الليرة.
وجاء في بيان صدر بالجريدة الرسمية اليوم السبت، أن ما يطلق عليها ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية على قروض المستهلك سوف تزيد من 5% إلى 10 % .
وتأتي الخطوة عقب سلسلة من الخطوات جرى الإعلان عنها مؤخرا لدعم الليرة، التي تراجعت قيمتها بواقع 22 % العام الجاري وسط ارتفاع الأسعار وهو أسوأ أداء للعملات في السوق الناشئة.
وارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5 % في مايو الماضي وهو الأعلى مستوى خلال 24 عاما.
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