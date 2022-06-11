أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت : الفراخ زادت 2 جنيه

انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت : الفراخ زادت 2 جنيهوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ارتفعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 39.39 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 52.07 جنيهًا، بزيادة 63 قرشًا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.85 جنيه، بزيادة 2.15 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض

أما عن أسعار البيض اليوم السبت فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 35.85 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 56.62 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 62.57 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.