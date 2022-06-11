بايدن يتهم شركات النفط الأمريكية باستغلال نقص الإمدادات…

دبي - احمد فتحي في السبت 11 يونيو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن صناعة النفط الأمريكية، وشركة إكسون موبيل على وجه الخصوص، أمس الجمعة باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

وقال بايدن، الذي تولى منصبه متعهدًا بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل.

لكنه وجه أيضًا تحذيرًا للقطاع، الذي قفزت أرباحه مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن المستهلكين يدفعون مقابل أكثر من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة والشحن.

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجليس “حققت إكسون أرباحا هائلة هذا العام”، مُضيفًا أن شركات النفط الأمريكية لا تستخدم الأرباح في التنقيب عن المزيد ولكن لإعادة شراء الأسهم.

وأضاف “لماذا لا يقومون بالتنقيب؟ لأنهم يكسبون المزيد من الأموال من دون إنتاج المزيد من النفط”.

وخاطب إكسون موبيل قائلا إن عليها “البدء في الاستثمار والبدء في دفع ضرائبها”.