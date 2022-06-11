الطلب على الوقود في الهند يرتفع بنسبة 24% على أساس سنوي خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 11 يونيو 2022 01:08 مساءً - _ قفز استهلاك الوقود في الهند بنسبة 23.8 بالمئة في مايو، مقارنة معه قبل عام، ليواصل التعافي من مستوى منخفض نسبيا في عام 2021 عندما كان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم في قبضة موجة ثانية من كوفيد-19.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مقياس للطلب على النفط، 18.27 مليون طن الشهر الماضي، وفقا لبيانات من خلية تخطيط وتحليل البترول بوزارة النفط الهندية.

كانت الزيادة في الشهر الماضي أكبر قفزة على أساس سنوي منذ أبريل 2021. كما ارتفع الاستهلاك بشكل متواضع، بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع أبريل 2022.

وقال إحسان الحق، المحلل في رفينيتيف “كان الطلب في مايو 2021 منخفضا بسبب ارتفاع حالات كوفيد في ذلك الوقت”، على الرغم من أن الارتفاع الشهري كان مفاجئا.

وأضاف “ومع ذلك، من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير على الاستهلاك في الأشهر القليلة المقبلة، أسعار الوقود المرتفعة لا تبشر بالخير لسائقي السيارات في جميع أنحاء العالم”.

وارتفع استهلاك الديزل بنسبة 31.7 بالمئة في مايو مقارنة معه قبل عام إلى 7.29 مليون طن وزاد بنحو 32.6 مقارنة معه قبل عامين سابقين.

وزادت مبيعات البنزين بنسبة 51.5 بالمئة عنها قبل عام لتصل إلى 3.02 مليون طن.