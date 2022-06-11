مال وأعمال

الطلب على الوقود في الهند يرتفع بنسبة 24% على أساس سنوي خلال…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطلب على الوقود في الهند يرتفع بنسبة 24% على أساس سنوي خلال… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في السبت 11 يونيو 2022 01:08 مساءً - _ قفز استهلاك الوقود في الهند بنسبة 23.8 بالمئة في مايو، مقارنة معه قبل عام، ليواصل التعافي من مستوى منخفض نسبيا في عام 2021 عندما كان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم في قبضة موجة ثانية من كوفيد-19.

predco_adv_2021

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مقياس للطلب على النفط، 18.27 مليون طن الشهر الماضي، وفقا لبيانات من خلية تخطيط وتحليل البترول بوزارة النفط الهندية.

Edita2021

كانت الزيادة في الشهر الماضي أكبر قفزة على أساس سنوي منذ أبريل 2021. كما ارتفع الاستهلاك بشكل متواضع، بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع أبريل 2022.

وقال إحسان الحق، المحلل في رفينيتيف “كان الطلب في مايو 2021 منخفضا بسبب ارتفاع حالات كوفيد في ذلك الوقت”، على الرغم من أن الارتفاع الشهري كان مفاجئا.

جاردينيا

وأضاف “ومع ذلك، من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير على الاستهلاك في الأشهر القليلة المقبلة، أسعار الوقود المرتفعة لا تبشر بالخير لسائقي السيارات في جميع أنحاء العالم”.

وارتفع استهلاك الديزل بنسبة 31.7 بالمئة في مايو مقارنة معه قبل عام إلى 7.29 مليون طن وزاد بنحو 32.6 مقارنة معه قبل عامين سابقين.

وزادت مبيعات البنزين بنسبة 51.5 بالمئة عنها قبل عام لتصل إلى 3.02 مليون طن.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطلب على الوقود في الهند يرتفع بنسبة 24% على أساس سنوي خلال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا