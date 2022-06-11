انخفاض الخسائر الاقتصادية نتيجة الكوارث الطبيعية في الصين

انت الان تتابع خبر انخفاض الخسائر الاقتصادية نتيجة الكوارث الطبيعية في الصينوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، إن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالبلاد جراء الكوارث الطبيعية بلغت 7.76 مليار يوان (حوالي 1.16 مليار دولار أميركي) في شهر ايار الماضي، بانخفاض 36 بالمئة عن المعدل المتوسط خلال نفس الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضافت انه وفي شهر أيار الماضي، كانت الفيضانات وعواصف البرد، الكارثتين الطبيعيتين الرئيستين في الصين، بينما حدثت حالات الجفاف والصقيع والزلازل وحرائق الغابات بدرجات متفاوتة.

واشارت الى انه تضرر نحو 6 ملايين شخص من الكوارث الطبيعية في شهر ايار مع مقتل أو فقدان 49 شخصا، بينما تم إجلاء 92 ألف شخص.

وذكرت الوزارة أن أكثر من ألف منزل انهار، بينما تضرر 552500 هكتار من الأراضي الزراعية من الكوارث الطبيعية.