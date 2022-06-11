انت الان تتابع خبر ارتفاع جنوني للذهب وهذا سعر الليرة الرشادي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت 40 قرشا، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنينعند 38.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.70 دينار لجهة البيع، وسط طلب متوسط.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و 34.20 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح صحفي، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 270 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 303 دنانير.

وأشار إلى أن سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، يوم أمس الجمعة، عند 1870 دولارا للأونصة الواحدة.



