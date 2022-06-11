معدل التضخم في أمريكا يقفز إلى 8.6% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في السبت 11 يونيو 2022 09:11 صباحاً - وكالات _ قفز معدل التضخم في أمريكا إلى 8.6% في شهر مايو مع ارتفاع أسعار الطاقة ، مقتربا من أعلي مستوي له في 40 عام. فيما لايزال مؤشر أسعار المستهلكين يُظهر ضغوطًا شديدة على الأسعار.

وجاءت بيانات التضخم مرتفعة وأعلى من توقعات الخبراء، لتؤكد صعوبة الموقف التضخمي الذي تواجهه الولايات المتحدة ، والذي يطرح تصرفات أعنف من جانب الفيدرالي على الطاولة الاقتصادية.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفاعًا بنسبة 8.6%، فيما توقع الخبراء أن يثبت عند 8.3% كما سجل في شهر إبريل الماضي.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي ارتفاعًا بنسبة 6% وهو أعلى من المتوقع عند 5.9%.

وارتفع أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس شهري صعودًا بنسبة 0.6% وهو أعلى من المتوقع 0.5%.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات التضخم أكثر من المتوقع مما أثار القلق بشأن ركود محتمل.

ولامس مؤشر الدولار مستويات 103.9 أمام سلة من العملات الأجنبية بعد صدور بيانات التضخم .

وهبط الذهب إلى مستويات 1834 دولارًا للأوقية خاسرًا ما يقارب 1% من قيمته.