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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية تخفض إمدادات النفط لبعض المصافي الآسيوية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 06:11 مساءً - _ قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، إن شركة أرامكو السعودية أخطرت أربعة مشترين على الأقل لنفطها في شمال آسيا بأنها ستخفض الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يوليو.
جاء التخفيض بعد أن رفعت الشركة أسعار النفط إلى مستويات عالية غير متوقعة، ومع تدافع المشترين الأوروبيين لتعويض إمدادات الخام من روسيا بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي تدريجي على موسكو.
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