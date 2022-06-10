مال وأعمال

تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى 6.4% خلال مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى 6.4% خلال مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 04:08 مساءً - العربيةنت ..جاءت أرقام التضخم في الصين، دون التوقعات، لتعطي المركزي الصيني فرصة جديدة للمزيد من التحفيز.

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فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2.1% في مايو على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل بقليل من متوسط التوقعات الذي كان عند 2.2%.

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على صعيد متصل، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم عند بوابة المصانع في الصين، تباطأ في مايو إلى 6.4% على أساس سنوي من 8% في أبريل، وجاء متماشيا مع التوقعات.

ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة لضمان سلاسل الإمداد، والاستقرار في المناطق الصناعية الرئيسية رغم الاضطرابات الناجمة عن موجات كورونا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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