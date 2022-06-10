دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 11:09 صباحاً - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن توقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة السويدى إلكتروميتر وشركة كهرباء الكونغو في مجال تصدير ونقل خبرات تشغيل منظومة عدادات الكهرباء الذكية، تأتي في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة الأفريقية، وذلك في إطار إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرة الى أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التعاون المصري الأفريقي فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة، فضلاً عن تعزيز التواجد المصري بدول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة السويدى إلكتروميتر وشركة كهرباء الكونغو في مجال تصدير ونقل خبرات تشغيل منظومة عدادات الكهرباء الذكية والذي شهدته الوزيرة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ودينيس كريستيل وزير التعاون الدولي الكونغولي واوتوريه ساي وزير الطاقة بدولة الكونغو.

نيفين جامع: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الصناعية مع دول القارة الإفريقية للوصول إلى التكامل الصناعي الإقليمي

واشارت جامع الى حرص الوزارة على تحقيق التكامل الصناعي ودعم منظومة التنمية الصناعية بالدول الأفريقية من خلال توطين المشروعات الصناعية بدول القارة ونقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المصرية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر ودول القارة السمراء.

ونوهت الوزيرة أن الاتفاق يعكس اهتمام الدولة المصرية بدول شرق أفريقيا وذلك في إطار ترأسها الحالي لدول تجمع الشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” لافتة في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية تقوم خلال المرحلة الحالية بجهود كبيرة لتيسير منظومة الصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية تشمل الإرتقاء وبمنظومة النقل والتخزين اللوجيستى ودعم تكلفة الشحن لدول القارة بالإضافة إلى تفعيل دور المكاتب التجارية بدول القارة الأفريقية.

ومن جانبه اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول القارة الافريقية في مجال الكهرباء والطاقة والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة بدول القارة، مشيراً الى اهمية هذا الاتفاق في تعزيز التعاون بين مصر ودولة الكونغو في مجال تصنيع العدادات الذكية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المصرية للصناعة الكونغولية بالاضافة الى توفير البرامج التدريبية لعمليات التشغيل.

محمد شاكر: نتطلع لمزيد من التعاون مع الدول الافريقية في مجال الربط الكهربائي…والتوسع في مشروعات تصنيع العدادات الذكية

وأضاف شاكر أن وزارة الكهرباء تتطلع للمزيد من التعاون مع دول القارة الافريقية في مجال الربط الكهربائي لاسيما وان هناك مشروعات حالية للربط الكهربائي بين مصر وليبيا والسودان وتسعى الوزارة لتوسيع قاعدة الدول المشاركة في هذه المشروعات.

وبدوره قال عماد السويدي رئيس شركة السويدي إلكتروميتر ان هذا الاتفاق والذي يمتدد لـ 10 سنوات قابلة للتمديد يمثل بداية للشراكة الصناعية بين دولتي مصر والكونغو في مجال الكهرباء، كما ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين في مجال المياة والغاز، مشيراً الى ان شركة السويدي لديها استثمارات حالية بعدد من الدول الافريقية تشمل غانا وزامبيا واثيوبيا.