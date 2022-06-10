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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 11:09 صباحاً - العربية نت _ يعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام، بسبب مجموعة من العوامل بينها الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الهيئة اليوم الخميس.
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وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحفي: “يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه في أبريل”.
وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6%.
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