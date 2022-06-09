انت الان تتابع خبر تصريحات مهمة لـ زياد المناصير.. ويكشف عن مشروعين قادمين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير زياد المناصير، خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن المجموعة لا تفكر بالاستثمار بشركة اتصالات رابعة في الأردن.

وأوضح المناصير أن حجم استثمارات زياد المناصير في الأردن أكثر من حجم استثماراته في أي بلد آخر.

ويفكر المناصير بالتوسع بالاستثمار، وقال إن لديه مشروعين سيقوم بهما خلال أربع سنوات كحد أعلى، والمشروعان هما، مجمع صناعي للأسمدة الكيميائية، ومشروع النحاس في ضانا.

"قيمة كل مشروع 800 مليون دولار والذي سيبدأ بعد حزيران 2023"، وفق المناصير الذي تحدث عن التوقيع مع الحكومة بشأن النحاس.

أما المشروع الآخر "بانتظار حل بسيط خلال الأسبوع المقبل وبعد عام سيبدأ العمل على الأرض".