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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 229 ألف من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 08:06 مساءً - – تزايد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع لكنه بقي عند مستويات متسقة مع سوق عمالة يعاني من نقص المعروض.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو بواقع 27 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألف طلب.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 210 آلاف في الأسبوع الأخير.
وتتحرك طلبات الإعانة في نطاق محدود منذ أن تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من 53 عاما مسجلة 166 الفا في مارس.
وسجلت طلبات إعانة البطالة هذا الانخفاض من ذروة وصلتها في أبريل 2020 وقت الجائحة بلغت 6.137 مليون طلب.
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