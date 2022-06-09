انت الان تتابع خبر 164 طنا من الورقيات بالسوق المركزي.. وأسعار متواضعة للخضراوات والفواكه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، الخميس، 3543 طنا، منها 2827 طن من الخضار و551 طن من الفواكه و164 طنا من الورقيات، وفق نشرة السوق المركزي.

وبحسب النشرة وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها:

الملوخية التي تراوح سعرها بين 10 إلى 30 قرشا.

والباذنجان الأسود العجمي تراوح سعره بين 10 إلى 20 قرشا.

والزهرة بين 10 إلى 25 قرشا.

والبصل الناشف بين 10 إلى 25 قرشا.

والبطاطا بين 25 إلى 40 قرشا.

والبندورة بين 15 إلى 30 قرشا.

والجزر بين 25 إلى 40 قرشا.

والخيار بين 15 إلى 25 قرشا.

والكوسا بين 15 إلى 25قرشا.

والليمون بين 40 إلى 50قرشا.

والموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا.

والبطيخ بين 15 إلى 25 قرشا.