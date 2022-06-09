2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة مايو الماضي

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 06:11 مساءً - تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج من جمارك السخنة خلال مايو الماضي عن مشمول 7 آلاف و496 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 20 ألفًا و320 حاوية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 608 ملايين و56 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 2 مليار و104 ملابين و588 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال مايو الماضى بتصدير مشمول 1340 بنحو 12 ألف حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و807 ملايين و271 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و791 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال مايو الماضى بلغت 2 مليار و712 مليونًا و644 ألف جنيه.