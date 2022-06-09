انت الان تتابع خبر فاتورة الغذاء العالمية تقترب من 8ر1 تريليون دولار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقترب الفاتورة العالمية للواردات الغذائية من تسجيل رقم قياسي جديد، قدره 8ر1 تريليون دولار في 2022، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، الخميس.

وذكرت “فاو” أنه “من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية، بما قدره 51 مليار دولار مقارنة مع 2021، منه مبلغ 49 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار”.

وأضافت أن “العديد من البلدان الضعيفة تتكبّد كلفة أكبر، ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية، وهو أمر مقلق.. كل من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، ستشهد زيادة في تكاليف الغذاء رغم انخفاض الكميات المستوردة”.

وتنذر هذه المؤشرات بالخطر من منظور الأمن الغذائي، “حيث تدل على أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع الأسعار”.

واقترحت المنظمة إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية، بهدف دعم ميزان المدفوعات للبلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد أكثر من غيرها على الواردات الغذائية كاستراتيجية لحماية أمنها الغذائي.

وتظهر معطيات التقرير، أن البلدان النامية بالإجمال تعمل على خفض وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم، ما يظهر عدم قدرتها على تغطية هذه الزيادة في الأسعار.

وتوقع التقرير “أن ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية في 2022 للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وأن يتراجع في الوقت نفسه استخدامها على المستوى العالمي للمرة الأولى منذ 20 عاما”.