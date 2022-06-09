مال وأعمال

أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 1002 جنيه

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 1002 جنيه من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعها بواقع 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الهبوط النسبي لتداول الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1848 دولارًا، وسط ترقب صدور بيانات عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة ، قد تؤثر على سياسة الفيدالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 هبط لمستوى 1002 جنيه، في مقابل 1005 جنيه.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1145 جنيهًا، وبلغ عيار 18 قيمة 859 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب سعر 8016 جنيهًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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