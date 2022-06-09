أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 1002 جنيه

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 1002 جنيه من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعها بواقع 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الهبوط النسبي لتداول الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1848 دولارًا، وسط ترقب صدور بيانات عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة ، قد تؤثر على سياسة الفيدالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 هبط لمستوى 1002 جنيه، في مقابل 1005 جنيه.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1145 جنيهًا، وبلغ عيار 18 قيمة 859 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب سعر 8016 جنيهًا.
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