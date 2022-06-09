انت الان تتابع خبر النفط العالمي يواصل ارتفاعه.. 122.44 دولار للبرميل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم، بحسب وول ستريت جورنال.

كما وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 0.01 بالمئة، لتتداول عند مستويات 122.44دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 122.43 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 122.11 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.12 بالمئة، لتتداول عند 124.04 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 123.89 دولار للبرميل، في وقت hستهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 123.58 دولار للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأميركي 0.07 بالمئة إلى 102.49 مقارنة بالافتتاحية عند 102.56، رغم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.54.