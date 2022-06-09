الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

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الرياض - احمد صلاح - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.

وقال رئيس سلطة العقبة الخاصة نايف البخيت، الخميس، إن مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي أتى تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف البخيت أن شركة تطوير العقبة كممثل للحكومة تملك الميناء وشركة الميناء الصناعي هي المطور له.

وقال إن كلفة تطوير الميناء الصناعي حوالي 145 مليون دينار.

ولفت إلى أن شركة الموانئ الصناعية المملوكة لشركة الفوسفات والبوتاس أهم شركتي تعدين في الأردن ونحن نعلم مدى مساهمة هاتين الشركتين في الاقتصاد الوطني وما تنتجه من مواد تصدر إلى كل دول العالم.

ويعتقد البخيت أنه سيكون هناك قريبا تصدير من هذا الميناء إلى فنلندا.

وبدأت توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي الأردني من 2016-2022 ،ويبلغ رأس المال الاستثماري 145 مليون دينار، ويعتبر المشروع مناصفة ما بين شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، ويهدف إلى الارتقاء بعمل سلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.

ويعد الميناء الصناعي الوحيد المتخصص في تصدير البوتاس الأبيض والأحمر بأصنافه كافة، والأسمدة الفوسفاتية ‏ (MAP & DAP) أحادي فوسفات الأمونيوم وثنائي فوسفات الأمونيوم والأسمدة المركبة (NPK) وحامض الفوسفوريك، ويستورد الميناء غاز الأمونيا والكبريت السائب.

وتبلغ قدرة التدفق الإنتاجية بالميناء ٤ آلاف طن بالساعة، و قدرة المستودعات التخزينية بلغت ٦٣ ألف طن وهو ما ساهم في زيادة إيرادات الشركة بنسبة ٣٠٪؜ خلال العام ٢٠٢٠

ويصدر الميناء إلى 50 دولة أهمها الصين، الهند، البرازيل، أميركا، أندونيسا، مصر ، السعودية ،جنوب إفريقيا، استراليا.

ويتضمن الميناء ٣ أرصفة متخصصة في التصدير والاستيراد وبواقع ٣ محملات بواخر، وجرى رفع الطاقة الاستيعابية بالميناء من ٥ إلى ١٠ ملايين طن سنويا