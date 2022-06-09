معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.5% خلال…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 04:08 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع إلى 13.5% في مايو على أساس سنوي من 13.1% في أبريل، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو 1.1%.

ويتراوح مستهدف البنك المركزي المصري المصري لمعدل التضخم بين 5% و 7%.