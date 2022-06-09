مال وأعمال

معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.5% خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.5% خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 04:08 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع إلى 13.5% في مايو على أساس سنوي من 13.1% في أبريل، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019.

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وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو 1.1%.

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ويتراوح مستهدف البنك المركزي المصري المصري لمعدل التضخم بين 5% و 7%.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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