انت الان تتابع خبر تعرف على اسعار الذهب في الاردن وعالميا الخميس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، لليوم الثاني.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,40 و 33,80 دينارا على التوالي.

وتراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، الخميس قرب أدنى مستوى في أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب "وول ستريت جورنال" انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1847.56 دولار للاونصة من مستوى افتتاح التعاملات عند 1852.09 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1855.3 دولار.

وحققت أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء، ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى في أسبوع عند 1837.03 دولار للأونصة.