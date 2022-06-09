انت الان تتابع خبر هل يتم رفع أسعار الفائدة على المقترضين من البنوك؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش:" إن رفع أسعار الفائدة في الأردن بات أمراً مؤكداً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المُستمرة، والتي وصلت مع نهاية نيسان الماضي إلى 3.6%، وهو ما يعني حدوث تأثير على المقترضين والمستفيدين من التسهيلات البنكية من أفراد وشركات".

وبيّن عايش، أن الأردن قد يتخذ قرار رفع أسعار الفائدة بشكل منفرد عن البنك الفيدرالي الأمريكي، "إذا استمر معدل التضخم بالارتفاع و بوتيرة متصاعدة" إلى جانب استخدام بعض الأدوات النقدية الأخرى لكبح جماح التضخم.

وأشار الى أن الفيدرالي الأمريكي صرح مسبقاً عن نيته رفع أسعار الفائدة من 3-4 مرات لهذا العام، وعليه فإن الأردن سيكون مجبراً على رفع الفائدة "لمنع الدولرة" .

وأضاف عايش:" إن نهج الاستدانة الذي يسير به الأردن لا يمكن أن يستمر، باعتبارها يزيد الأعباء على الاقتصاد الوطني، ما يستدعي تغييرا في السياسات وفي النموذج الاقتصادي الاردني".

واردف أن الأمر غير مقبول من وجهة نظر اقتصادية، مبررا سعي الحكومات للاقتراض حتى لا تتأثر قدرتها على الوفاء بالالتزامات، وبالتالي تعلن إفلاسها. كان الأردن أعلن الأربعاء عن عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7.75% تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028، لسداد دين سابق.

وحذر من الاستمرار في هذا النهج، حيث أن رفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، سيزيد الفائدة على القروض، التي تقدر بـ 1,438 مليار دينار وفق موازنة عام 2022.

وبين أن نهج القروض بما فيها الاكتتاب له كلفة عالية يتحملها المواطنين والقطاعات كافة، موضحا أن الاقتراض من السوق العالمي له اشتراطات في السياسة والاقتصاد ومع صندوق النقد يتحملها الاقتصاد والشعب الأردني.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.29%، ليبلغ 104.11 مقابل 101.78 للشهر نفسه من العام الماضي.