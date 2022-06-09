ارتفاع كبير وغير مسبوق لأسعار الذهب في مصر والسعودية لهذا السبب المفاجئ .. ويصل السعر إلى هذا الحد المخيف لأول مرة في تعاملات اليوم!

ووصل سعر صرف الدولار اليوم في السعودية 3.75 ريال، كما سجل سعر صرف اليورو 4.02 ريال، ووفيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في السعودية بلغ 1.02 ريال، وسعر الدينار الكويتي اليوم في السعودية سجل 12.23 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 223.86 ريال (59.68 دولار)، مقابل 222.68 ريال (59.38 دولار) في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليرتفع إلى 167.90 ريال (44.76 دولار)، مقابل 167.01 ريال (44.54 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.59 ريال (34.81 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 111.93 ريال (29.84 دولار).

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

تراوح سعر جرام الذهب المستعمل عيار 24 اليوم في السعودية بين 200 إلى 205 ريالات، وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (مستعمل) تراوح بين 185 إلى 189 ريالا، وسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية (مستعمل) تراوح بين 155 و 162 ريالا.

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خارطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1854.70 دولار.

أسعار الذهب في مصر