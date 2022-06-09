التضخم في روسيا يتباطأ إلى 17.1% قبل اجتماع البنك المركزي المصري

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 09:11 صباحاً - – أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في روسيا تباطأ إلى 17.10% على أساس سنوي في مايو، من 17.83% في أبريل الذي كان أعلى مستوى منذ يناير 2002، وذلك قبل أيام من اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وأشار استطلاع أجرته إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10% يوم الجمعة بينما يحاول تيسير الإقراض وسط ركود في طلب المستهلكين واستقرار التضخم.

وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أن التضخم الشهري تراجع إلى 0.12% من 1.56% في أبريل.

وفي مارس الماضي، قفز التضخم الشهري إلى 7.61%، وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 1999، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.