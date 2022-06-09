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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنحو 5.4% في الربع الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 09:11 صباحاً - وكالات – سجل اقتصاد منطقة اليورو مستويات نمو قوية في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من التداعيات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقا للقراءة النهائية لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية (يوروستات) الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6% على أساس فصلي وبنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير حتى مارس.
وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.3% على أساس فصلي وبنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الأول.
وأشارت البيانات إلى أن التقديرات الأولية استندت إلى مجموعة بيانات أكثر محدودية وإلى تقديرات أولية من حكومات الاتحاد الأوروبي.
فيما من المتوقع اتضاح تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد في الربع الثاني.
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