مال وأعمال

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنحو 5.4% في الربع الأول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنحو 5.4% في الربع الأول من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 09:11 صباحاً - وكالات – سجل اقتصاد منطقة اليورو مستويات نمو قوية في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من التداعيات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

predco_adv_2021

ووفقا للقراءة النهائية لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية (يوروستات) الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6% على أساس فصلي وبنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير حتى مارس.

Edita2021

وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.3% على أساس فصلي وبنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأشارت البيانات إلى أن التقديرات الأولية استندت إلى مجموعة بيانات أكثر محدودية وإلى تقديرات أولية من حكومات الاتحاد الأوروبي.

FNG2021

فيما من المتوقع اتضاح تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد في الربع الثاني.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنحو 5.4% في الربع الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا