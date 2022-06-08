معهد التمويل الدولي يتوقع انكماش اقتصاد روسيا 15% في 2022

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:18 مساءً - – قال معهد التمويل الدولي إن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 15% هذا العام و3% في 2023، إذ أن الأضرار الناتجة عن العقوبات الغربية وانهيار في الصادرات و”نزيف للعقول” الروسية سيؤدي إلى محو 15 عاما من المكاسب الاقتصادية.

وفي تقريره عن اقتصاد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، قال معهد التمويل إنه لا يتوقع وقفا لإطلاق النار في الحرب وإن من المرجح أن يجري توسيع العقوبات وتشديدها في الأشهر المقبلة.

وقالت إيلينا ريباكوفا نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين بالمعهد للصحفيين يوم الأربعاء إن العقوبات الغربية في أعقاب الغزو أثارت “تلاشيا كاملا لثلاثين عاما من الاستثمار”.

وأضافت أنه إذا أنهت أوروبا اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية فإن اقتصاد روسيا سيتعرض لأضرار أكثر شدة في الأجل المتوسط.