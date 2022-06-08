انت الان تتابع خبر الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني اليوم الاربعاء، عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7,75 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار إلّا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه التغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار إلى 650 مليون دولار، علما بأن عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق المئة، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا واسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس إلى أن حجم الطلب المرتفع للإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة، إضافة إلى متانة اساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة، خاصة أن الأردن يعد رابع دولة من الأسواق الناشئة التي نجحت في الولوج إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويل الأجنبي، خاصة وأن الأسواق المالية الآن تعاني من الاضطرابات نتج عنها شح في السيولة المالية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2022، وبذلك ستقوم وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوند نهاية الشهر الحالي وبقيمة مليار دولار، وبالتالي فإن هذا الإصدار لن يزيد من قيمة الدين العام.