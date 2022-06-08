إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط ونواتج التقطير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:16 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما هبط مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو إلى 416.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفض 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام ارتفع بمقدار 354 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع صعود معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 800 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 218.2 مليون برميل، بينما كان من المتوقع ان تسجل زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 2.6 مليون برميل إلى 109 ملايين برميل مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون بريمل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 1.69 مليون برميل يوميا إلى 3.92 مليون برميل يوميا.