جوميا مصر تطلق منتدى التجارة الإلكترونية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:16 مساءً - إسلام سالم- أكد هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ، استهداف الشركة تجربة شرائية ذات ثقة للمستهلكين باستخدام التكنولوجيا، حيث بدأت الشركة من خلال 50 موظف لتصل إلى 1500 موظف بتخصصات مختلفة.

وأضاف صفوت، خلال منتدى جوميا للتجارة الإلكترونية، احتفالًا بمرور 10 سنوات على إنشاء الشركة، أن جوميا أصبحت تعرض ملايين السلع والمنتجات عبر منصاتها المختلفة أمام المستهلكين، مع توافر آلاف الأمتار من المساحات التخزينية للسلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف مزيد من التوسعات في السوق المصرية والإفريقية الفترة المقبلة.

عشماوي: حجم التجارة الالكترونية بلغ 5 تريليون دولار عالميا مقابل تريليون دولار منذ 4 سنوات

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الاستثمار والادخار والصناعة والتجارة والاستهلاك عناصر تسرع من وتيرة نمو الاقتصاد، مؤكدًا أن قطاع التجارة أكثر العناصر التي تساهم في النمو الاقتصادي.

وأضاف عشماوي، أن التجارة تمثل 30% من إجمالي الناتج العالمي بواقع 28.5 تريليون دولار، تستحوذ التجارة الإلكترونية فقط على 5 تريليون دولار حتى الآن، مقابل أكثر من تريليون دولار بقليل منذ 4 سنوات ماضية، ما يؤكد نمو حجم التجارة الالكترونية بشكل كبير السنوات الماضية.

وأكد أن حجم التجارة الإلكترونية أصبح يقارب من 5 مليارات دولار في مصر، بنسبة 10% من قيمة المنطقة، متوقعًا أن تستحوذ مصر على 30% من حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وأوضح أن الحكومة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يستهدف تقليل زمن تأسيس الشركات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.