رئيس قناة السويس وسفير الدوحة يبحثان التعاون لزيادة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السفير سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر في القاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن زيارة السفير القطري تعكس الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون وتحقيق المصالح المشتركة في ضوء حرص قادة البلدين على دفع العلاقات المصرية القطرية على الأصعدة كافة، لاسيما الاقتصادي.

وأكد الفريق ربيع أن التنامي الواضح الذي تشهده حركة التجارة العالمية العابرة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة يعكس أهمية القناة في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات العالمية المختلفة ونجاح استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

واستعرض رئيس الهيئة جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية مواردها بحسن استغلال شركات الهيئة وترساناتها التابعة، بالتوازي مع المساعي الرامية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح وجذب استثمارات خارجية لإقامة مشروعات مشتركة.

من جانبه، أعرب السفير القطري سالم مبارك آل شافي، عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس ومد جسور التعاون نحو زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر من خلال تنظيم لقاءات وزيارات متبادلة لشرح فرص الاستثمار الواعدة في مشروعات قناة السويس.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى سفير دولة قطر في القاهرة.