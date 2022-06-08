المشاط تبحث مع لوريال مصر التعاون في تمكين المرأة واستعدادات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:08 مساءً - التقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بينوت جولي، المدير التنفيذي لشركة لوريال مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى استعدادات مصر لرئاسة وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وأهميته في دفع جهود التحول الأخضر في مصر، ودور القطاع الخاص في تعزيز مبادئ الاستدامة والالتزام بها، والشراكات البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتشجيع التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لتوسيع نطاق القطاع الخاص في التنمية وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال، وفتح المجال لشركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المختلفة، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، استكمالا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة منذ عام 2016 بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأشارت المشاط إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فعالًا في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلقه بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

وذكرت أن المحفز يقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، ويشترك 4 شركات من كبرى الشركات الخاصة في رئاسة المحفز، ويستهدف ضم 100 شركة قطاع خاص لتعزيز جهود وسياسات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل .

وأشارت المشاط إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي من المقرر إطلاق نسخته الثانية العام الجاري، ويعد تجمعًا للحكومات من قارة أفريقيا والعالم وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث الشراكات والعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية.

من جانبه أكد بينوت جولي، المدير التنفيذي لشركة لوريال مصر، أهمية السوق المصرية بالنسبة لشركة لوريال، ليعد مصنع الشركة في مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشدد جولي على حرص الشركة على تعزيز ممارسات الاستدامة والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، وكذلك دعم التدريب والتشغيل من خلال اكاديمية الشركة في مصر، والتعاون في مجالات تمكين المرأة.