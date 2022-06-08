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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 4.2% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:05 مساءً - سي ان بي سي _ قالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 4.2% في 2023 مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3%.
وتوقع البنك المركزي المصري في الإمارات أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.4% في عام 2022.
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