مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 4.2% في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:05 مساءً - سي ان بي سي _ قالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 4.2% في 2023 مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3%.

وتوقع البنك المركزي المصري في الإمارات أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.4% في عام 2022.