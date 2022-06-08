انت الان تتابع خبر ارتفاع التداول العقاري في الاردن لنهاية أيار الماضي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة، بنسبة 26 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 2.077 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة، الذي أصدرته دائرة الأراضي الأربعاء، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات خلال نفس فترة المقارنة بنسبةٍ بلغت 37 بالمئة؛ لتبلُغ نحو 93.1 مليون دينار.

وأظهر التقرير، انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية أيار الماضي بنسبة بلغت 2 بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 5 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 4 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيار من العام الحالي بنسبةٍ بلغت14 بالمئة، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، ليبلُغ350 مليون دينار.

وسجلت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان الماضي، ارتفاعا بنسبةٍ بلغت 29 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، لتبلُغ قرابة16.1 مليون دينار.