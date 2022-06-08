جنوب الوادي للتنمية: حصاد 1525 فدان قمح وزيادتها إلى 6 آلاف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:11 مساءً - تلقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول تطور أداء شركة جنوب الوادي للتنمية من المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة، عن الفترة من سبتمبر 2020 وحتى مايو 2022، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر التقرير أنه تم تعديل خريطة أرض موقع الشركة بتوشكى بإضافة 9676 فدان للشركة لتصبح المساحة حوالي 50 ألف فدان، حيث قامت الشركة باستصلاح نحو 4300 فدانًا وجاري استصلاح 4500 أخرى قبل موسم الزراعة في سبتمبر المقبل بإجمالي حوالي 9000 فدان، كما تم استرداد 5000 فدان من المستأجرين.

وبلغت الأراضي المؤجرة حوالي 9231 فدان منزرعة بواسطة المستأجرين، وحوالي 69.5 فدان أشجار تنقيط منزرعة بواسطة الشركة، مشيرًا إلى بيع 14400 فدان لعدة مستثمرين، والباقي من المساحات ويمثل حوالي 21000 فدان أراض غير منزرعة مختلفة التوصيف الإنتاجي.

كما تم مؤخرًا جني محصول القمح المنزرع على مساحة 1525 فدانًا، ومن المقرر زيادة المساحة الموسم المقبل لتبلغ نحو 6 آلاف فدانًا من القمح، إلى جانب تجربة زراعة محاصيل من الخضر وكذلك تحت الصوب الزراعية على مساحة 12 فدان.

وتضمن التقرير الإشارة إلى بعض قرارات مجلس الإدارة بعدم المضي في نظام إيجار الأراضي أو بيعها واستبدال ذلك بالمشاركة عليها بنظام جيد يحفظ حقوق الشركة ونسبتها بالأرباح، إلى جانب العمل على استحداث نظام ري حسب طبيعة كل مساحة أرضية سواء كانت محاصيل أو فاكهة لزراعتها والاستفادة منها بشكل التوسع الرأسي.

ومن بين المشروعات الحديثة للشركة الواردة بالتقرير، المحجر البيطري الذي يسع لحوالي 12000 رأس عجل والمجزر الآلي عالي المستوى التقني لذبح 360 بالوردية الواحدة، كما تم التعاقد مع شركة إتجاهات السودانية بالمشاركة على استيراد وحجر وذبح العجول بالمجزر الآلى والتي يتم توريدها لوزارة التموين، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات لحجر وذبح العجول بمحجر ومجزر الشركة، وإضافة صالة ملحقة بذبح الأغنام.

وأوضح التقرير أنه جاري العمل على استكمال كافة ملحقات المجزر الآلى من خلال عدة مشاريع وهي: إنشاء مصنع علف لخدمة المستثمرين بالمجال، وإنشاء مصنع كمبوست (سماد عضوي)، وإنشاء صالة للتشفية ومصنع للحوم، وإنشاء مصنع للجلود والجلاتين.

كما تجري الدراسة الاستثمارية لعدة مشروعات هامة منها مشروع الثروة السمكية بالترع والمساقى الممتدة حوالى 57 كم طولى بالشركة، مشروع محطات تعبئة الحاصلات الزراعية، التوسع بالمجالات الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الزيتية (فول صويا ، عباد الشمس ) ومحاصيل السكر (بنجر السكر) والقطن والقمح والذرة، ومشروع تربية أبقار لإنتاج الألبان والسلالات، ومشروع تربية الدواجن.