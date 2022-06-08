انت الان تتابع خبر وزير الطاقة يكشف تفاصيل جديدة عن أسعار المحروقات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن:" أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا منذ بداية الشهر الحالي، "تعكس أسعار النفط عند 85 دولارا للبرميل".

وبين الخرابشة ، أن "الارتفاعات المتتالية للبنزين، اليوم تعكس سعر المشتقات وكأنه سعر برميل النفط 85 دولارا".

وتحدث عن "حاجة لزيادة الأسعار للوصول إلى المستويات العالمية".

والثلاثاء، قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الحكومة فقدت مبلغ 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للثلاثة أشهر الماضية، معتبرا أن "قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا".

وأشار الفراية، إلى أن "هناك توجهاً لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة".

وفي 31 أيار/ مايو الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/ يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/ لتر، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.