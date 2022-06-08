انت الان تتابع خبر بعد الانخفاض ونصائح بالشراء.. تطورات جديدة على اسعار الذهب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب 30 قرشا في السوق المحلي الاربعاء، بعد انخفاضه لنفس القيمة يوم أمس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 37.80 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 36.30 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

وكما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 وعيار 18 لغايات الشراء 44.40 دينارا و 33.80 دينارا على التوالي.