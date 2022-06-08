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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحدد حصة للنساء بمجالس إدارة الشركات بحلول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:05 صباحاً - – قال مشرعون إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي اتفقوا في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء على تحديد نسبة للنساء في مجالس إدارة الشركات وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، في محاولة لدعم تمثيلهن وتعزيز المساواة بين الجنسين في دول الكتلة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.
وسيُلزم القانون الشركات المدرجة بأسواق رأس المال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة غير التنفيذية، أو 33 بالمئة من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية مجتمعة، بحلول منتصف عام 2026.
كانت هذه الخطة قد توقفت قبل نحو 10 سنوات، لكنها اكتسبت زخما جديدا هذا العام بدعم جديد من ألمانيا وفرنسا.
وقالت لارا فولترز وهي نائبة اشتراكية هولندية من بين المفاوضين في البرلمان الأوروبي، لرويترز “تمكنا أخيرا من إحياء هذا الحلم”.
ويختلف التمثيل على أساس النوع في مجالس إدارات الشركات على نطاق واسع حسب كل بلد، إذ تشغل النساء على سبيل المثال 9% من المقاعد غير التنفيذية بمجالس الإدارات في إستونيا، بينما يشغلن ما يزيد على 45% منها في فرنسا. والهدف القانوني في فرنسا هو 40%، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تتجاوز هدفها.
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